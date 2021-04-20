В ООН заявили, что с обеспокоенностью следят за ситуацией с Навальным

ООН, 20 апреля. /ТАСС/. Секретариат ООН с обеспокоенностью следит за ситуацией с осужденным в России Алексеем Навальным. Об этом заявил во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы с обеспокоенностью следим за ситуацией с господином Навальным, - сказал он. - Мы верим, что российские власти обеспечат его необходимой медпомощью".

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил блогера под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить Навальному условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРВИ, выявленными во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. 19 апреля ведомство сообщило, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.