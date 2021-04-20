Пентагон изучает варианты борьбы с терроризмом в Афганистане после вывода ВС США

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты изучают различные возможности борьбы с терроризмом в Афганистане после вывода американских военнослужащих из этой центральноазиатской республики. Об этом сообщил во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.

В ходе выступления Маккензи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США законодатели спросили его, как Пентагон намерен бороться с террористической деятельностью после вывода войск из Афганистана. "В данный момент мы изучаем эту проблему в рамках всех наших ресурсов с целью найти способ завершить это [вывод войск] при отсутствии рисков и самым рациональным способом, которым мы можем", - ответил генерал.

"По указанию министра [обороны США Ллойда Остина] я занимаюсь детальным планированием с тем, чтобы рассмотреть все эти варианты. <...> Я доложу ему до конца месяца об альтернативных вариантах", - добавил Маккензи.

Он подчеркнул, что серьезно сомневается в том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет следовать всем договоренностям. "У меня есть серьезные сомнения в надежности талибов, <...> но нам нужно посмотреть, что они собираются здесь [в Афганистане] делать [в дальнейшем]. <...> Если они хотят получить в будущем международное признание Афганистана в любой форме [с ними], если они хотят любой формы международной поддержки, они должны будут придерживаться своих обязательств", - добавил глава СЕНТКОМ.

Он также отметил, что вывод войск США и НАТО из центральноазиатской республики "в наибольшей степени затронет" Пакистан. "Существует вероятность беспрепятственного потока беженцев, вероятность новых террористических нападений в Пакистане <...> в результате этого [вывода войск]", - пояснил генерал.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты не намерены возвращать свои силы в Афганистан для проведения контртеррористических операций после окончательного вывода военнослужащих.

Отвечая на вопрос о готовности ВС США к возможным атакам талибов во время вывода войск, Маккензи подчеркнул: "Мы готовы к любым действиям с их стороны".

Вывод войск

Ранее президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая 2021 года) все войска из Афганистана. Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

В сентябре 2020 года в Дохе начались межафганские переговоры о мирном урегулировании в стране. Как сообщил ранее телеканал Tolo News, талибы считают нарушением соглашения решение Вашингтона вывести иностранные войска из Афганистана к 11 сентября, а не к 1 мая.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.