Киев и Лондон договорились расширить миссию британских военных советников на Украине

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак и начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер на встрече в Лондоне договорились расширить учебно-тренировочную операцию ORBITAL. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВСУ.

"Во время встречи обсуждены вопросы развития военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Великобритании. В частности, достигнута договоренность о расширении учебно-тренировочной операции ORBITAL в миссии по обмену опытом и подписано соответствующее техническое соглашение. Это создает дополнительные возможности для развития Вооруженных сил Украины, прежде всего в подготовке Военно-морских сил, Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций", - говорится в сообщении на сайте ВСУ.

Картер отметил, что в рамках военного сотрудничества британские военнослужащие подготовили более 20 тыс. военнослужащих для Украины, уточнили в пресс-службе. "Главнокомандующий поблагодарил британскую сторону за помощь, которую оказывают британские инструкторы и стратегические советники в повышении боевых возможностей", - добавили в ведомстве.

В 2015 году на Украине начала работать миссия британских военных инструкторов ORBITAL. По решению властей Великобритании в страну отправлены советники для оказания помощи в развитии боевых возможностей Вооруженных сил Украины. С марта 2015 года при участии британских инструкторов прошли подготовку более 22,5 тыс. украинских военнослужащих.

Визит Хомчака в Лондон состоялся на фоне обострения ситуации в Донбассе. С конца февраля в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.