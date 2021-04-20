Псаки заявила, что Байден не пытается влиять на вердикт по делу Флойда

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Администрация США не намерена предвосхищать вердикт по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, президент Джо Байден своими высказываниями не пытается повлиять на заключение. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя слова главы государства о том, что он надеется на правильный вердикт.

"Президент внимательно следит за процессом, как и многие американцы. Он отметил, что жюри присяжных изолировано, поэтому он говорит об этом. Я не могу предоставить дополнительных комментариев, - сказала она. - <...> Мы не намерены предвосхищать события. По мере вынесения вердикта он [президент] сможет сказать больше".

Корреспондент поинтересовался, не усугубят ли подобные заявления Байдена ситуацию с возможными протестами в США после вынесения вердикта. "Независимо от итогов [процесса] президент призывал к миру. Наша задача в работе с местными властями и властями штатов - обеспечить пространство для мирного протеста, - сказала Псаки. - <...> Президент, конечно, не стремится повлиять на вердикт. Но он был тронут влиянием произошедшего на семью Флойда".

Коллегия присяжных заседателей в понедельник удалилась на совещание на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве Флойда.

Разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

Национальная гвардия США выделит примерно 250 военнослужащих для обеспечения безопасности в Вашингтоне в связи с угрозой протестов после оглашения вердикта по делу Шовина.