Глава политической группы ПАСЕ извинился перед Толстым за поведение Гончаренко

ТАСС, 20 апреля. Лидер группы консерваторов в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Йен Лиддел-Грейнджер во вторник направил письмо на имя вице-спикера Госдумы, главы делегации РФ в ПАСЕ Петра Толстого с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко на сессии ассамблеи. Копию письма Толстой разместил в своем Telegram-канале.

В письме Лиддел-Грейнджер указал, что Гончаренко взял слово в ходе общения членов ассамблеи с канцлером Германии Ангелой Меркель в режиме видеоконференцсвязи, так как представитель группы консерваторов не смог вовремя подключиться. "Это создало некое впечатление того, что он задавал вопрос от имени группы", - добавил парламентарий.

Лиддел-Грейнджер заверил, что это было не так, выразив при этом "безоговорочные извинения за грубость", допущенную Гончаренко в своем выступлении. В группе не поддерживают подобное поведение.

"Напомню, инцидент произошел в то время, когда парламентариям была предоставлена возможность задать свои вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель. Г-н Гончаренко с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе спросил, считает ли г-жа Меркель убийцей Владимира Путина. На этом он не остановился, устроил перформанс с украинским флагом, после чего и был, наконец, изгнан из зала ассамблеи председателем", - написал в своем Telegram-канале Толстой. По его словам, "Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения".

Ранее председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал выступление украинского депутата Гончаренко и потребовал от него покинуть зал заседаний, жестко раскритиковав его поведение в ассамблее.