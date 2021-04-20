Совет НАТО на этой неделе обсудит обвинения Чехии в адрес России

БРЮССЕЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Североатлантический совет на уровне послов заслушает на этой неделе первого вице-премьера Чехии, главу МВД Яна Гамачека, исполняющего обязанности министра иностранных дел, который изложит альянсу обвинения в адрес России по поводу подозрений о причастности российских спецслужб к взрыву складов боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе НАТО.

"Посол Чехии при НАТО проинформировал Североатлантический альянс сегодня о высылке Россией 20 чешских дипломатов, которая последовала за объявлением Чехии о высылке 18 российских дипломатов, основанном на <...> подозрении о причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два чеха", - отметили в пресс-службе.

"Североатлантический совет проведет консультации с главой МИД Чехии позднее на этой неделе", - добавили в пресс-службе НАТО.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был сделан в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в Врбетице. В тот же день Чехия объявила в розыск подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге их считают, возможно, причастными к взрывам в деревне Врбетице 16 октября 2014 года.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.