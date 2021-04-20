Госдепартамент считает, что нестабильность в отношения США и России вносит Москва

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс полагает, что нестабильность в российско-американские отношения вносит российское руководство. Такое мнение он выразил во вторник на регулярном брифинге.

"Я бы начал с того, какими хотели бы мы видеть наши отношения с Москвой. Как я уже говорил, мы хотели бы видеть стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Сейчас, без сомнения, в эти отношения привносится нестабильность и непредсказуемость", - утверждал дипломат. По его словам, "происходит это благодаря действиям Российской Федерации" и российского руководства.

Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва видит, что российско-американские "отношения находятся в низшей своей точке". "Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ", - сказал он.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также допустил резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.

15 апреля президент США подписал указ о санкциях в отношении России. 16 апреля РФ объявила ответные меры.