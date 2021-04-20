Псаки заявила, что почти все приглашенные лидеры на саммит по климату примут в нем участие

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Практически все приглашенные на проводимый США в режиме видеосвязи саммит по климату международные лидеры примут в нем участие. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Почти каждый приглашенный [международный] лидер примет участие [в саммите по климату]", - отметила она.

Псаки спросили, положительно ли воспринял Белый дом решение президента России Владимира Путина выступить на саммите. "Мы пригласили его, как и 39 других мировых лидеров", - ответила пресс-секретарь. Затем у нее поинтересовались, считает ли Вашингтон важным участие российского лидера в этой встрече во время обострения российско-американских отношений. "Я считаю, что для любой крупной экономики и любых развитых стран очень важно принять участие в саммите по климату", - ответила Псаки. Как пояснила пресс-секретарь, участие стран в саммите "подает сигнал о признании того, что решение проблемы климата является справедливым ответом на климатический кризис". "Это то, с чем, даже если у вас есть расхождения по другим сферам, вы можете согласиться", - указала она.

По словам Псаки, "никаких запланированных на саммите двусторонних встреч не будет". "Если говорить о совместном заявлении по итогам, предсказания у меня нет", - указала она, добавив, что в ближайшие часы дополнительную информацию на этот счет, как ожидается, представят на специальном брифинге для журналистов представители американской администрации высокого ранга.

Повестка саммита

"Цель президента [США Джо Байдена] действительно заключается в том, чтобы собрать вместе все ведущие экономики мира, а также другие ключевые голоса для активизации усилий по сохранению жизненно важной цели ограничить масштабы потепления 1,5 градусами Цельсия, что вполне достижимо", - продолжила пресс-секретарь.

"На саммите лидеры обсудят вопросы мобилизации финансовых средств государственного и частного секторов в целях содействия переходу к чистому нулю [объема парниковых выбросов] и оказания помощи уязвимым странам в борьбе с последствиями изменения климата. Очевидно, что более крупные экономики мира порой несут большую ответственность не только за себя, но и за некоторые другие страны, которые не столь развиты в экономическом плане и помогают решать эти проблемы", - отметила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, Байден на саммите расскажет про экономические выгоды мер по борьбе с изменением климата.

Об участии России в саммите

Отвечая на вопрос, планирует ли Путин использовать саммит по климату для налаживания отношений с Западом, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание на то, что "нет такого понятия - "отношения с Западом", Запад - это одна из четырех сторон света".

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Ранее Байден передал Путину предложение принять участие в этом саммите и подтвердил приглашение в телефонном разговоре с российским лидером 13 апреля.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что на онлайн-саммите 22 апреля Путин изложит подходы России по налаживанию широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.