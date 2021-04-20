КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе в видеообращении во вторник.

Он также заявил, что Украина имеет поддержку западных государств и НАТО, они готовы оказать стране финансовую помощь, а также ввести в отношении России более жесткие санкции.

"Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, - на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции", - утверждал украинский лидер.