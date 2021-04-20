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Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Украинский президент также заявил, что западные государства и НАТО готовы оказать стране финансовую помощь, а также ввести в отношении России более жесткие санкции
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ / POOL
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ / POOL

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе в видеообращении во вторник.

Он также заявил, что Украина имеет поддержку западных государств и НАТО, они готовы оказать стране финансовую помощь, а также ввести в отношении России более жесткие санкции.

"Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, - на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции", - утверждал украинский лидер.

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УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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