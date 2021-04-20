МИД Армении осудил заявление Алиева о готовности применить силу

ЕРЕВАН, 20 апреля. /ТАСС/. Армения осудила заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности применить силу для создания транспортного коридора через армянскую территорию до азербайджанского города Нахичевань и заявила о решимости защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

"Мы решительно осуждаем стремление президента Азербайджана применить силу <...>. Подобные заявления наносят серьезный ущерб региональному миру и стабильности. Они раскрывают ложный характер недавних заявлений Азербайджана о мире", - заявила официальный представитель МИД Армении.

"Армения примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - заверила Нагдалян. "Мы находимся в постоянном контакте с нашим стратегическим союзником, а также со всеми нашими партнерами, заинтересованными в мире на Южном Кавказе", - говорится в заявлении армянского МИД. Власти Армении ранее неоднократно заявляли, что стратегическим союзником страны является Россия.

Комментируя заявление азербайджанского лидера, пресс-секретарь МИД Армении заметила: "Примечательно, что подобные угрозы исходят накануне годовщины геноцида армян с целью выступить перед армянским народом с позиции силы".

Алиев заявил во вторник в телевизионном интервью, что Азербайджан добьется создания Зангезурского коридора независимо от желания Армении. Он добавил что, если Армения захочет этого, вопрос будет легче решить, а если не захочет, азербайджанская сторона готова будет решить его силой.

МИД Армении в начале марта отметил, что заявление от 9 ноября 2020 года по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, подписанное лидерами Армении, Азербайджана и РФ, не подразумевает открытие коридора из Азербайджана через Зангезур (Сюникская область Армении) в Нахичевань. Часть районов вокруг Нагорного Карабаха перешли под контроль Баку по условиям трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям в зоне конфликта, которые начались 27 сентября 2020 года. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.