США заявили, что открыты к диалогу с Россией по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вести с Россией диалог по стратегической стабильности на высоком уровне. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы стремимся к конструктивному диалогу [с Россией] и диалогу, который может работать в наших национальных интересах. Мы сделали это в самые первые дни нынешней администрации, когда продлили на пять лет ДСНВ", - отметил он, говоря о российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

"Мы сделали это не в качестве подарка Москве. Мы сделали это не потому, что Россия просила об этом, или потому, что Россия хотела этого. Мы сделали это, потому что это было в наших национальных интересах", - утверждал Прайс.

"Еще кое-что, что отвечает нашим национальным интересам, - это стратегическая стабильность. Никто не заинтересован в распространении ядерного оружия, в неисчисляемом объеме ядерного оружия, которое случайно или умышленно может привести к катастрофе на планете", - добавил он. "И поэтому, без сомнения, мы открыты для переговоров по стратегической стабильности в контексте любых контактов на высоком уровне с Российской Федерацией", - сказал Прайс.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы вмешательство в выборы в США, а также допустил резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. 15 апреля президент США подписал указ о санкциях в отношении России. 16 апреля РФ объявила ответные меры.