СМИ: Чехия объявит 21 апреля об очередной высылке российских дипломатов

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Чехия в среду объявит об очередной высылке из республики российских дипломатов. Со ссылкой на высокопоставленные источники об этом информировало во вторник сетевое издание seznamzpravy.cz .

По данным портала, о высылке дипломатов объявит во второй половине дня новый министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, церемонию назначения которого до этого проведет президент Чехии Милош Земан. Конкретное число сотрудников посольства, которые должны будут покинуть республику, неизвестно. Издание отмечает, что это не коснется посла РФ Александра Змеевского, который получил приглашение в МИД в среду на вторую половину дня.

Информагентство CTK во вторник сообщило, что в среду послу РФ Змеевскому будет выражен протест по поводу реакции России на высылку из Праги 18 сотрудников российского посольства.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Больше или меньше

Чешская дипломатия полагает, что штат посольства республики в Москве значительно меньше, чем российского дипломатического представительства в Праге. Оппозиция призывает правительство предпринять шаги по достижению паритета в численности сотрудников обеих миссии.

Согласно МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из 5 дипломатов и 19 технических служащих.

Между тем директор международного департамента администрации президента Рудольф Йиндрак сообщил во вторник в Twitter, что у Чехии в России больше сотрудников в представителях, чем наоборот. "Всего у нас в Москве (посольство, Чешский дом) зарегистрировано примерно на 50 человек [чешских сотрудников] больше, чем у россиян в Праге", - отметил он.

Речь идет о превышении количества административно-технического персонала в чешских загранучреждениях в Москве над численностью таких российских сотрудников в Праге.