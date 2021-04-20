СМИ: в парламенте Чехии призвали требовать у России компенсацию за инцидент в Врбетице

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии приняла постановление, в котором призвала правительство республики требовать от российской стороны выплату компенсации за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, с которыми чешские власти связывают спецслужбы РФ. Об этом сообщила во вторник чешская газета Mlada fronta Dnes .

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

Одновременно депутаты призвали кабмин предпринять меры по сокращению численности сотрудников посольства РФ в Чехии. "Мы гордая страна и будем защищаться", - привела газета слова одного из авторов постановления, лидера депутатской фракции христианских демократов в нижней палате парламента Яна Бартошека.

Депутаты поддержали решение правительства о высылке из Чехии 18 сотрудников посольства РФ, которые в понедельник покинули Прагу. Они также выразили благодарность сотрудникам чешских спецслужб и правоохранительных органов за их работу по расследованию взрывов.

Нижняя палата, как отмечает газета, призвала кабмин пресекать враждебные выпады против суверенитета Чехии. Власти должны исключить привлечение российских компаний к реализации проектов строительства объектов стратегической инфраструктуры республики, которыми являются АЭС, добавили в нижней палате чешского парламента.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что министерство финансов республики готовит иск с требованием возмещения материального ущерба к подозреваемым в причастности к взрывам в Врбетице. "[Взрывами] причинен огромный ущерб. Министерство финансов готовит иск с требованием возместить его", - сказал он.