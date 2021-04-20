США готовы применить дополнительные политические инструменты по делу Навального

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы применить в отношении России "дополнительные политические инструменты" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Я бы сказал, что мы, безусловно, рассматриваем дополнительные политические инструменты и не колеблясь используем их, если это будет отвечать нашим интересам и интересам прав человека в России в контексте [ситуации вокруг] г-на Навального в перспективе", - сказал он.

США ввели в отношении России в связи с ситуацией вокруг Навального ряд различных санкций 2 марта.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить Навальному условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРВИ, выявленными во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. 19 апреля ведомство сообщило, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.