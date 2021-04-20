Госдепартамент заявил, что Украина никак не вовлечена в провокации на границе с Россией

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс считает, что украинские власти не причастны к провокациям на границе с Россией.

"Мы не видели свидетельств того, что Украина вовлечена в провокации и эскалацию", - сказал он во вторник на брифинге, не уточнив, на чем основаны его выводы. По словам Прайса, США видят в этой ситуации "российскую кампанию по дезинформации, чтобы обвинить Украину в их действиях". При этом представитель Госдепа повторил тезисы администрации о якобы небывалом сосредоточении российских войск и о том, что РФ, по мнению Вашингтона, является агрессором.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.