В США заявили, что новые вооружения России меняют характер ее ядерного комплекса

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Разработанные Россией новые вооружения могут серьезно изменить характер ее ядерных сил и специально разработаны для противостояния современному комплексу противоракетной обороны. Об этом заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

Он говорил, в частности, о стратегическом комплексе "Буревестник", ракетном комплексе "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком, гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон" и беспилотном подводном аппарате "Посейдон".

"Модернизация [Россией своих ВС] включает такие новые технологии в системы вооружений, как способный нести ядерное оружие <...> гиперзвуковой [комплекс] "Авангард", - говорится в обнародованном тексте выступления адмирала на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам ВС.

"Другие программы вооружений, как например, подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой и способный нести ядерное оружие, а также крылатая ракета "Скайфолл" ("Буревестник" по западной классификации - прим. ТАСС) с ядерной энергетической установкой и способная нести ядерное оружие грозят изменить характер ядерных сил России с несимметричным потенциалом стратегических вооружений, никогда ранее не применявшихся", - добавил адмирал.

"В октябре 2020 года в России успешно прошли испытания многоцелевой гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с возможностью поражения наземных целей. Этот новый потенциал специально разработан для противодействия системам обороны против баллистических ракет, выступает с вызовом [принципам] сдерживания и делает своей мишенью наш потенциал, повышая уровень опасности для союзников, партнеров и самих США", - считает Ричард.

Президент Владимир Путин в ежегодных посланиях Федеральному собранию в 2018-2019 годах объявил о создании Россией новых образцов стратегических вооружений: ракетного комплекса "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком, боевого лазерного комплекса "Пересвет", авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой крылатой ракетой, стратегического комплекса "Буревестник", беспилотного подводного аппарата "Посейдон".