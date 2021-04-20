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В США заявили, что новые вооружения России меняют характер ее ядерного комплекса

Вооружения специально разработаны для противостояния современному комплексу противоракетной обороны, отметил глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Разработанные Россией новые вооружения могут серьезно изменить характер ее ядерных сил и специально разработаны для противостояния современному комплексу противоракетной обороны. Об этом заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

Он говорил, в частности, о стратегическом комплексе "Буревестник", ракетном комплексе "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком, гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон" и беспилотном подводном аппарате "Посейдон".

"Модернизация [Россией своих ВС] включает такие новые технологии в системы вооружений, как способный нести ядерное оружие <...> гиперзвуковой [комплекс] "Авангард", - говорится в обнародованном тексте выступления адмирала на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам ВС.

"Другие программы вооружений, как например, подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой и способный нести ядерное оружие, а также крылатая ракета "Скайфолл" ("Буревестник" по западной классификации - прим. ТАСС) с ядерной энергетической установкой и способная нести ядерное оружие грозят изменить характер ядерных сил России с несимметричным потенциалом стратегических вооружений, никогда ранее не применявшихся", - добавил адмирал.

"В октябре 2020 года в России успешно прошли испытания многоцелевой гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с возможностью поражения наземных целей. Этот новый потенциал специально разработан для противодействия системам обороны против баллистических ракет, выступает с вызовом [принципам] сдерживания и делает своей мишенью наш потенциал, повышая уровень опасности для союзников, партнеров и самих США", - считает Ричард.

Президент Владимир Путин в ежегодных посланиях Федеральному собранию в 2018-2019 годах объявил о создании Россией новых образцов стратегических вооружений: ракетного комплекса "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком, боевого лазерного комплекса "Пересвет", авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой крылатой ракетой, стратегического комплекса "Буревестник", беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

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