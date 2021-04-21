В США экс-полицейского признали виновным в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда. Об этом заявил во вторник судья Питер Кэхилл, трансляцию из зала суда вели центральные телеканалы.

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Шовин признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных начала совещаться в понедельник вечером, решение она вынесла во вторник днем.

Кэхилл зачитал вердикт, после чего все присяжные подтвердили, что согласны с ним. Как заявил судья, "через восемь недель с настоящего момента будет вынесение приговора". Кэхилл пояснил, что суд уточнит даты позже.

Шовин присутствовал на заседании. Он отреагировал на вынесение вердикта спокойно. До вынесения приговора он останется под стражей.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.