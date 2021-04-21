Королева Елизавета II отмечает 95-летие в условиях траура по супругу принцу Филипу

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II отмечает 95-летний юбилей в условиях траура в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филипа, ушедшего из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет. Как ожидается, в данных обстоятельствах, а также с учетом ограничений для борьбы с коронавирусом в этом году праздничные мероприятия по случаю дня рождения монарха не состоятся.

Елизавета II встретит 95-летие в окружении ограниченного круга лиц в Виндзорском замке, где она пребывает уже полгода после введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения коронавируса. Именно в этом замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, монарх и принц Филип отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы и Рождество в конце прошлого года. На территории этой резиденции 17 апреля прошли похороны принца Филипа.

В связи со смертью герцога Эдинбургского королевская семья находится в двухнедельном трауре, который завершится 23 апреля. Таким образом, по этой причине в этом году не будут произведены орудийные салюты. День рождения Елизаветы II традиционно отмечается 21 холостым залпом из пушек времен Первой мировой войны, однако вот уже второй год подряд королева обойдется без них: в 2020-м артиллерийские салюты не состоялись вследствие ограничений из-за пандемии. Как отметило агентство PA, из-за траура, вероятно, в социальных сетях Букингемского дворца также не появятся праздничные фотографии монарха, которые обычно публикуются в день рождения Ее Величества.

При этом в связи с ограничениями на фоне пандемии монарх не сможет встретить праздник в компании большого числа своих родственников. В данный момент окружение Елизаветы II состоит лишь из нескольких десятков человек, которые ограничивают контакты с внешним миром, в том числе с членами собственных семей. Неофициально их называют "защитным коконом", созданным вокруг королевы.

В остальном день рождения Елизаветы II в этом году не будет сильно отличаться от предыдущих по своему содержанию. Как правило, 21 апреля королева обходится без особых торжеств. Парад и праздничные гуляния по традиции проходят в ее официальный день рождения, который отмечается во вторую субботу июня. Однако в условиях пандемии парад в центре Лондона по этому поводу был отменен уже второй год подряд.

Обладательница рекордов

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств.

6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей правления. До "платинового" 70-летнего юбилея правления остается меньше года.

На троне без супруга

В этом году Елизавета II впервые отметит свой день рождения на троне без герцога Эдинбургского, с которым она прожила в браке 73 года. За это время у пары родились четыре ребенка - наследник престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард, а позже - восемь внуков и 10 правнуков. Похороны супруга королевы состоялись в субботу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. В связи с ограничениями из-за коронавируса в траурной церемонии приняли участие лишь 30 самых близких членов монаршей семьи.