МИД Латвии допустил введение секторальных санкций против России в случае войны на Украине

РИГА, 21 апреля. /ТАСС/. Жесткие секторальные экономические санкции могут быть введены Евросоюзом против России в случае военных действий на Украине. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Как сказал украинский министр иностранных дел [Дмитрий Кулеба], "красная линия" - это граница Украины. Если кто-то перейдет эту границу или начнутся военные действия, то это будет агрессией против Украины. Ну, тогда уже абсолютно ясно, что по линии Евросоюза будет решаться вопрос о жестких секторальных экономических санкциях. По сравнению с ними нынешние покажутся легкой прогулкой", - сказал он в интервью Латвийскому радио.

При этом глава МИД Латвии выразил надежду, что этого удастся избежать. "Я надеюсь, что политические, дипломатические методы, диалог, который сейчас происходит между российскими властями и властями многих западных стран, даст положительный результат, и мы сможем избежать новых осложнений, новой войны", - отметил он.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.