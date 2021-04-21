Госдеп: перенос встречи в Стамбуле не означает остановки урегулирования в Афганистане

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Перенос встречи по Афганистану в Стамбуле не означает приостановки дипломатических усилий с целью мирного урегулирования конфликта в этой стране, подчеркнул во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Что об этом думают в самой республике?

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

"Мы всегда очень ясно говорили: Стамбул не являлся заменой Дохе, не должен был поглотить более широкие дипломатические усилия. Эти усилия продолжаются. И мы [Соединенные Штаты] продолжим вкладывать в эти усилия свои ресурсы, свой политический вес, зная, что только посредством дипломатии, политического урегулирования, ведомого самими афганцами процесса мы сможем помочь поддержать обеспечение мира, стабильности и безопасности для народа Афганистана", - заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он имел в виду переговоры в столице Катара по урегулированию в Афганистане, которые идут в том числе между властями в Кабуле и представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

За конкретными деталями и пояснениями, связанными с переносом стамбульского совещания, Прайс порекомендовал обратиться к правительству Турции. При этом он вновь отметил, что планируемая в Стамбуле конференция задумывалась как "часть более широкого дипломатического процесса" нормализации обстановки в Афганистане. "Это процесс, который идет в Дохе уже довольно продолжительное время", - напомнил американский дипломат.

"Я бы ожидал, что более широкие дипломатические усилия будут продолжаться", - сказал Прайс.

Конференцию по мирному урегулированию в Афганистане предполагалось провести в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая. К участию в ней приглашены представители правительства в Кабуле и движения "Талибан", должностные лица более 20 стран и международных организаций.

Тем не менее ранее во вторник талибы объявили, что будут отказываться от участия во встрече, пока все иностранные войска не покинут Афганистан. По словам официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Наима, "Талибан" требует от Вашингтона выполнения обязательств о выводе американских войск из Афганистана к 1 мая, которые США приняли на себя год назад в рамках подписанных в Дохе договоренностей. Затем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил достоверность информации о переносе конференции.

Шаги Вашингтона

9 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" заключили в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

14 апреля новый глава вашингтонской администрации Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение завершить свою операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Однако вывод американских войск только начнется 1 мая. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября текущего года.

На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.