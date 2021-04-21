Байден назвал справедливым и важным обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник позвонил семье темнокожего Джорджа Флойда, в разговоре он назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным. Запись беседы по телефону опубликовал в Twitter адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

"Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость", - сказал американский лидер о приговоре. "Виновен по всем трем пунктам. Это очень важно", - добавил он. Байден, говоря о реформировании работы полиции в стране, подчеркнул: "Мы еще многое должны сделать, мы многое сделаем".

Байден заверил, что он и вице-президент США Камала Харрис "следили за каждой секундой" разбирательства по делу Флойда. По словам президента США, "это первый шаг в борьбе против системного расизма" в стране. Харрис, которая также участвовала в разговоре, отметила "храбрость и преданность" семьи Флойда.

Во вторник суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда. Шовин признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных начала совещаться в понедельник вечером, решение она вынесла во вторник днем.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.