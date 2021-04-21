Правозащитники заявили, что число казней в мире в 2020 году стало самым низким за 10 лет

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Число казней в мире в минувшем году стало самым низким как минимум за последние 10 лет. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе неправительственной организации Amnesty International ("Международная амнистия").

Как отмечается в ежегодном исследовании, всего в минувшем году были казнены по меньшей мере 483 человека. Для сравнения: годом ранее было сообщено о 657 казнях, а в рекордном за последнее время 2015 году этот показатель был на 70% выше нынешнего - 1 634 казни.

В первую очередь минимальный показатель за десятилетие (он стал третьим подряд) объясняется снижением на 85% числа приведенных в исполнение смертных приговоров в Саудовской Аравии. В королевстве в прошлом году были казнены 27 человек по сравнению со 184 в 2019 году. Со 100 до 45 упало число казней в Ираке, не сообщалось ни о едином случае казни в королевстве Бахрейн, Белоруссии, Пакистане, Сингапуре, Судане и Японии.

Меньше смертных приговоров

Одновременно правозащитники отмечают, что в 2020 году произошло снижение числа смертных приговоров - их было вынесено 1 477, что на 36% меньше, чем годом ранее. Число же стран, в которых подсудимым назначалась подобная мера наказания, снизилось с 54 до 30. Подобное изменение Amnesty International объясняет отчасти пандемией, которая во многих странах замедлила работу судебных систем.

Обратная картина наблюдалась в Индонезии, где в прошлом году было вынесено 117 смертных приговоров (на 37 больше, чем в 2019 году), и в Замбии - 119 смертных приговоров (увеличение на 18).

Где казнят чаще всего

Неправительственная организация называет Китай страной, в которой осуществляется больше всего казней в мире. Amnesty International подчеркивает, что точных данных по исполненным смертным приговорам в КНР нет, так как эта информация представляет собой государственную тайну. Вместе с тем в докладе говорится, что счет приведенным в исполнение смертным приговорам в Китае идет на тысячи. Затем следуют Иран, где были казнены более 246 человек, Египет (более 107), Ирак (более 45) и Саудовская Аравия. Всего в указанных четырех странах в 2020 году были совершены 88% мировых казней.

В докладе говорится, что, помимо Китая, полностью или серьезно ограничен доступ к данным по поводу смертных казней в КНДР, Сирии и Вьетнаме.

Казни в США

Amnesty International указывает на то, что США стала единственной страной в Америке, где в 2020 году казнили людей. Как говорится в докладе, администрация бывшего в тот момент президентом Дональда Трампа осуществила в прошлом году первую федеральную казнь за 17 лет, после чего в течение пяти с половиной месяцев на федеральном уровне были казнены еще девять человек. В дополнение к этому семь осужденных были лишены жизни на уровне штатов.

Кроме того, 17 человек, казненных в США в 2020 году, вывели страну на шестое место по числу приведенных смертных приговоров в мире. Вместе с тем правозащитники отмечают, что этот показатель стал самым низким с 1991 года, когда были казнены 14 человек.

Вслед за США на седьмой строчке идет Сомали (более 10 человек), за ней - Йемен (более 5), Индия, Оман (по 4), Ботсвана (3), Южный Судан (более 2), Тайвань, Катар (по 1).

Как говорится в докладе, на настоящий момент смертная казнь полностью отменена в 108 странах (на две больше, чем в 2019 году), а отменена полностью или на практике - в 144 странах. В 55 государствах смертная казнь продолжает применяться.

"Мы призываем лидеров во всех странах, которые еще не отменили это наказание, сделать 2021 годом, в котором они положили конец санкционированным государством убийствам. Мы продолжим вести эту кампанию, пока смертная казнь не будет отменена повсеместно и для всех", - пообещала генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.