Митинг в поддержку приговора экс-полицейскому Дереку Шовину проходит на Таймс-сквер

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков человек собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы выразить поддержку приговору экс-полицейскому Дереку Шовину, которого во вторник присяжные признали виновным в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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В районе проведения акции приняты дополнительные меры безопасности. Некоторые участки площади обнесены металлическими заграждениями, за ними дежурят полицейские.

Участники акции скандируют лозунги: "Что мы хотим? Справедливости! Когда мы ее хотим? Сейчас!". Некоторые из них пришли с плакатами с надписями "Жизни темнокожих имеют значение", "Это еще не справедливость, это только начало". Обстановка на месте проведения акции спокойная.

Ранее суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда.