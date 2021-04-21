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Борьба с изменениями климата
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Си Цзиньпин по приглашению Байдена примет участие в саммите по климату

В МИД Китая сообщили, что председатель КНР "выступит с важной речью" 22 апреля по видеосвязи
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин Артем Иванов/ТАСС
Описание
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью на саммите по климату. Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"По приглашению президента США [Джо] Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля по видеосвязи примет участие в саммите по климату и выступит с важной речью", - приводит текст ее заявления агентство "Синьхуа".

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

На прошлой неделе спецпосланник американского президента по климату Джон Керри посетил Шанхай, где провел встречу с китайским коллегой Се Чжэньхуа. По итогам стороны приняли совместное заявление по борьбе с изменениями климата, в котором выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения. Вашингтон и Пекин намерены, в частности, поддерживать уровень повышения температуры на планете на отметке ниже 2 градусов и стремиться к ограничению этого показателя до 1,5 градуса.

Теги
КитайСи ЦзиньпинБорьба с изменениями климата
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