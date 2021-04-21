СМИ: актеры и музыканты попросили Байдена не заключать соглашений по климату с Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 апреля. /ТАСС/. Группа американских и бразильских деятелей культуры направила обращение президенту США Джо Байдену с просьбой не заключать соглашений в области защиты окружающей среды с действующим правительством Бразилии во главе с Жаиром Болсонару до тех пор, пока не произойдет реального сокращения темпов вырубки экваториальных лесов Амазонии. Об этом сообщила во вторник газета Folha de S.Paulo.

"Необходимы срочные действия для преодоления угроз Амазонии, климату и правам человека, однако соглашение с Болсонару - это не выход. Выступаем за продолжение диалога с коренными народами и традиционными сообществами бассейна Амазонки, властями ниже федерального уровня и гражданским обществом <...>, прежде чем выступать с какими-либо обещаниями или выделять любые средства", - приводит издание текст послания.

Среди тех, кто подписал обращение, числятся голливудский актер и экоактивист Леонардо Ди Каприо, его коллеги по цеху Алек Болдуин, Хоакин Феникс, Орландо Блум, Джейн Фонда и Сигурни Уивер, музыканты Кэти Перри и Роджер Уоттерс. С бразильской стороны его подписали музыканты Каэтану Велозу, Жилберту Жил, актеры Соня Брага и Вагнер Моура и другие. Все они обвиняют Болсонару в том, что при нем выросли темпы незаконных вырубок экваториальных дождевых лесов Амазонии, участились вторжения так называемых черных искателей и лесорубов на территории земель коренного населения региона, систематически нарушаются права местных экологов.

В начале апреля около 200 общественных объединений Бразилии направили Байдену письмо, в котором просили его не заключать соглашений с правительством Болсонару, поскольку оно, по их мнению, не имеет легитимности в том, чтобы представлять Бразилию.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. На него приглашены 40 мировых лидеров.