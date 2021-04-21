Докладчик ПАСЕ по Навальному заверил, что не добивается выхода России из Совета Европы

СТРАСБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Доклады Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с Алексеем Навальным не преследуют цель добиться выхода России из СЕ, хотя возможность запуска трехстороннего механизма в отношении страны сохраняется. Об этом заявил корреспонденту ТАСС французский депутат Жак Мэр, который является автором этих докладов.

"Нет, мы хотим не этого", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности запуска так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы в случае невыполнения Россией озвученных в его докладе призывов. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и на финальном этапе при отсутствии консенсуса может привести к исключению из Совета Европы страны, в отношении которой был начат мониторинг.

"Если будет прогресс и мы увидим конкретные признаки улучшения ситуации с Навальным - его освобождение и прочее, - то в таком случае у нас не будет необходимости заходить дальше. [Если же его не освободят], то уже Комитет министров Совета Европы будет искать способы и средства. Моя цель в данном случае не добиться выхода России из Совета Европы, а добиться через диалог, чтобы Россия соблюдала свои обязательства", - отметил депутат.

По словам парламентария, у российских властей есть несколько возможных вариантов "юридического решения, которое было бы совместимо с российским правом и удовлетворяло бы Совет Европы". "Однако не мне указывать России, что нужно делать", - добавил Мэр.

"Мой доклад [о задержании Навального в России], возможно, еще будет скорректирован и принят в четверг [22 апреля]. Затем у меня будет возможность возобновить работу над его продолжением, оно может быть готово в ближайшие месяцы, в течение полугода", - рассказал он. Поездка в Россию для подготовки доклада о задержании Навального, которую депутат анонсировал еще в январе, так и не состоялась, и пока нет конкретных планов на этот счет, рассказал Мэр. По его словам, российская сторона письменно ответила на ряд вопросов.

Доклад о задержании

Согласно проекту резолюции ПАСЕ, который будет вынесен на голосование в четверг, ассамблея призывает освободить из тюрьмы Навального до 7 июня, когда начнется трехдневное заседание Комитета министров Совета Европы, посвященное ситуации с соблюдением прав человека в странах - участницах СЕ. Также в документе содержится призыв обеспечить Навальному необходимую медицинскую помощь. Представителям Комитета Совета Европы по предупреждению пыток предлагается провести инспекцию колонии, в которой содержится российский блогер, при этом власти РФ должны "оперативно разрешить публикацию любого доклада по итогам визита".

Председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий прокомментировал ТАСС публикацию данного доклада, заявив, что документ носит ангажированный характер и что любые ультимативные требования о сроках освобождения Навального неприемлемы. По его словам, призывы к освобождению Навального являются вмешательством в компетенцию российской судебной системы и заведомо невыполнимы.

Ситуация с Навальным

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.

Ранее в МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране.