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Пашинян после акций протеста покинул город на юге Армении

Протестующие в Агараке скандировали антиправительственные лозунги и винили главу армянского правительства в "капитуляции перед Азербайджаном"

ЕРЕВАН, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул город Агарак, расположенный на юге страны, после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста против его поездки в регион. Демонстрацию показывали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Я приношу извинение за их поведение", - сказал в рупор Пашинян, прошел несколько десятков метров, сел в машину и уехал.

Акции протеста в самом южном городе Армении начались после того, как Пашинян прибыл туда с рабочим визитом. Жители города собрались в центре и требовали, чтобы глава армянского кабмина не посещал местное кладбище, где похоронены погибшие в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха прошлой осенью. Люди заблокировали дорогу, и даже несмотря на вмешательство полиции, премьер-министр не смог проехать. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги и винили Пашиняна в "капитуляции перед Азербайджаном".

В Армении протесты против Пашиняна и его правительства начались после 9 ноября прошлого года, когда он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Аливым подписал трехстороннее заявление о прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое положило конец боевым действиям в регионе, начавшимся 27 сентября. Оппозиция возложила на премьера ответственность за исход этих событий.

Для решения внутриполитического кризиса Пашинян объявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол Воваевич
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