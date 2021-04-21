Сын умершего президента Чада стал исполняющим обязанности главы государства

ПРЕТОРИЯ, 21 апреля. /ТАСС/. Глава переходного военного совета Чада генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно стал исполняющим обязанности президента Республики Чад - главы государства и главнокомандующего вооруженными силами. Об этом говорится в опубликованной в среду на официальном портале президента Чада хартии переходного периода.

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"В результате того, что пост президента Чада оказался 20 апреля текущего года вакантным после смерти Идрисса Деби Итно, создаются органы управления переходного периода, - говорится в документе. - Это переходный военный совет, переходный национальный совет и переходное правительство".

Установлено, что глава военного совета исполняет обязанности президента Чада. Эту должность и занимает с момента формирования органа 20 апреля сын умершего президента Махамат Идрисс Деби Итно.

Одновременно в Чаде приостановлено действие конституции, роль которой выполняет хартия переходного периода. Сам переходный период продлится 18 месяцев, после чего состоятся выборы в обновленные государственные структуры.