Асад подал заявку на регистрацию кандидатом на президентских выборах в Сирии

ТАСС, 21 апреля. Действующий президент Сирии Башар Асад подал заявку в Высший конституционный суд страны на регистрацию в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом сообщило в среду информационное агентство SANA.

"Высший конституционный суд проинформировал, что Башар Хафез Асад подал запрос о выдвижении на пост президента республики", - заявил спикер Народного совета (парламента) Хаммуда Сабаг.

Выборы главы государства пройдут в Сирии 26 мая на альтернативной основе. С понедельника Высший конституционный суд начал принимать документы от собирающихся баллотироваться политиков. Регистрация продлится 10 дней. К настоящему моменту, помимо Асада, заявки подали еще пять человек, в том числе две женщины.

Среди кандидатов значится бывший госминистр Абдалла Саллюм Абдалла. Он избирался депутатом Народного совета в 2003-2008 и 2012-2016 годах от партии социалистов-юнионистов.

Согласно конституции, претендовать на пост главы государства могут граждане республики от 40 лет и старше, проживающие на родине последние 10 лет и не имеющие иностранного паспорта. При прохождении регистрации претендентам необходимо обеспечить письменную поддержку своих кандидатур 35 депутатами Народного совета.

Предыдущие выборы президента Сирии состоялись в 2014 году, в голосовании приняли участие 73,5% граждан. Тогда победил лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад, получивший поддержку 88,7% избирателей. Принятая в 2012 году конституция республики ограничивает пребывание на посту президента двумя семилетними сроками подряд.