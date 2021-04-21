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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Новый глава МИД Чехии обсудит ситуацию в двусторонних отношениях с послом России

Премьер Чехии Андрей Бабиш не исключил вероятность ответных шагов со стороны Праги
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек AP Photo/Virginia Mayo
Описание
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек
© AP Photo/Virginia Mayo

ПРАГА, 21 апреля. /ТАСС/. Якуб Кулганек, которого президент Чехии Милош Земан назначит в среду на пост главы МИД, обсудит в тот же день ситуацию в двусторонних отношениях с послом РФ Александром Змеевским и потребует объяснений от России по поводу высылки сотрудников посольства республики из Москвы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая в среду в эфире сетевого телеканала газеты Mlada fronta Dnes.

"Глава МИД обсудит ситуацию в чешско-российских отношениях с послом РФ", - сказал он, не исключив вероятность ответных шагов со стороны Праги.

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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