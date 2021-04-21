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Пандемия COVID-19

Полиция Берлина задержала более 40 демонстрантов на акции ковид-диссидентов

На акцию собрались около 8 тыс. человек

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Примерно 8 тыс. человек собрались в среду в центре Берлина на акцию, направленную против карантинных мер правительства Германии. Об этом сообщил журналистам представитель правоохранительных органов столицы ФРГ Тило Каблиц.

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Протестующие не соблюдают правила социальной дистанции, многие не носят защитные маски, передает корреспондент ТАСС. В связи с нарушениями карантинных правил стражи порядка временно задержали более 40 человек. Кроме того, полиция приняла решение прекратить акцию и призывает собравшихся по громкоговорителям разойтись.

В районе парка Тиргартен у памятника советскому Воину-освободителю стягиваются дополнительные силы правоохранительных органов. Всего порядок обеспечивают около 2,2 тыс. полицейских. Подступы к историческому зданию Рейхстага и Бранденбургским воротам перекрыты. Недалеко стоят два водомета.

В эти часы Бундестаг рассматривает предложенные правительством ФРГ поправки к Закону о защите от инфекционных заболеваний. Они предусматривают введение единых общефедеральных правил в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Ранее власти регионов были вправе самостоятельно принимать меры, учитывая рекомендации конференций канцлера и премьеров земель. Глава правительства ФРГ Ангела Меркель неоднократно подвергала критике односторонние шаги регионов и выступала за создание единых норм и расширение полномочий центра в борьбе с пандемией.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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