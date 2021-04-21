Полиция Берлина задержала более 40 демонстрантов на акции ковид-диссидентов

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Примерно 8 тыс. человек собрались в среду в центре Берлина на акцию, направленную против карантинных мер правительства Германии. Об этом сообщил журналистам представитель правоохранительных органов столицы ФРГ Тило Каблиц.

Протестующие не соблюдают правила социальной дистанции, многие не носят защитные маски, передает корреспондент ТАСС. В связи с нарушениями карантинных правил стражи порядка временно задержали более 40 человек. Кроме того, полиция приняла решение прекратить акцию и призывает собравшихся по громкоговорителям разойтись.

В районе парка Тиргартен у памятника советскому Воину-освободителю стягиваются дополнительные силы правоохранительных органов. Всего порядок обеспечивают около 2,2 тыс. полицейских. Подступы к историческому зданию Рейхстага и Бранденбургским воротам перекрыты. Недалеко стоят два водомета.

В эти часы Бундестаг рассматривает предложенные правительством ФРГ поправки к Закону о защите от инфекционных заболеваний. Они предусматривают введение единых общефедеральных правил в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Ранее власти регионов были вправе самостоятельно принимать меры, учитывая рекомендации конференций канцлера и премьеров земель. Глава правительства ФРГ Ангела Меркель неоднократно подвергала критике односторонние шаги регионов и выступала за создание единых норм и расширение полномочий центра в борьбе с пандемией.