Верховный комиссар ООН призвала США избавиться от пережитков работорговли

ЖЕНЕВА, 21 апреля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в пятницу приветствовала обвинительный вердикт, вынесенный в США по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В заявлении, распространенном в среду в Женеве, она призвала американские власти "решительным образом выкорчевать" пережитки дискриминационной политики и работорговли.

"Это знаменательный вердикт", - отметила Бачелет, подчеркнув, что, "как признали присяжные, свидетельства по этому делу кристально ясны". "Любой другой результат был бы насмешкой над правосудием", - подчеркнула она.

Как считает верховный комиссар, "укоренившееся наследие дискриминационной политики, включая наследие обращения в рабство и трансатлантической торговли [рабами], а также влияние колониализма должны быть решительно выкорчеваны во имя достижения расовой справедливости и равенства". В противном случае обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда "станет всего лишь преходящим моментом", а не "поворотным пунктом", констатировала она.

По мнению Бачелет, хотя в отношении смерти Флойда вынесен обвинительный вердикт, "для бесчисленного числа других жертв" из числа афроамериканцев, а также для их семей "борьба за справедливость продолжается". Она призвала положить конец безнаказанности представителей органов правопорядка за совершаемые ими преступления и нарушения прав человека. Верховный комиссар расценила проводимые в США реформы полиции как "недостаточные для того, чтобы были остановлены убийства" афроамериканцев. "Настало время перейти от разговоров о реформах к подлинному переосмыслению практикуемых сейчас полицией действий в США и повсеместно", - резюмировала она.

Судебный процесс

Ранее суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.