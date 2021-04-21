Полиция применила перцовый газ против группы демонстрантов в Берлине

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Полицейские применили в Берлине перцовый газ против группы участников акции, направленной против карантинных мер правительства Германии. Об этом сообщили в среду журналистам в правоохранительных органах столицы ФРГ.

"Во время демонстрации на площади 18 марта [рядом с Бранденбургскими воротами] большая группа демонстрантов попыталась перелезть через ограждения. Наши коллеги не допустили этого", - отметили в полиции.

"В сотрудников правоохранительных органов полетели бутылки, им пришлось в отдельных случаях использовать перцовый газ", - сообщила пресс-служба полиции Берлина.

В среду в центре города на акцию против карантинных мер собрались примерно 8 тыс. человек. Поскольку протестующие не соблюдали правила социальной дистанции и многие из них не носили защитные маски, полиция приняла решение прекратить акцию и призвала собравшихся разойтись. Однако большинство не подчинилось призыву, в некоторых местах произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Полиция также сообщила, что в районе парка Тиргартен произошли столкновения, когда протестующие силой попытались отбить у стражей порядка задержанных. Всего задержаны уже порядка 50 человек.

Всего порядок обеспечивают около 2,2 тыс. полицейских. Подступы к историческому зданию Рейхстага и Бранденбургским воротам перекрыты.

Бундестаг рассматривает предложенные правительством ФРГ поправки к Закону о защите от инфекционных заболеваний. Они предусматривают введение единых общефедеральных правил в случае ухудшения эпидемической обстановки. Ранее власти регионов были вправе самостоятельно принимать меры, учитывая рекомендации конференций канцлера и премьеров земель. Глава правительства ФРГ Ангела Меркель неоднократно подвергала критике односторонние шаги регионов и выступала за создание единых норм и расширение полномочий центра в борьбе с пандемией.