ПАСЕ призвала Минск провести электоральную реформу и расследовать нарушение прав человека

СТРАСБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в среду две резолюции по ситуации в Белоруссии, в одной из которых содержится призыв к реформе электоральной системы, а в другой - к расследованию эпизодов нарушения прав человека. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Совета Европы.

В первом документе говорится о том, что ассамблея "сожалеет, что выборы в Беларуси никогда не соответствовали международным стандартам свободы и справедливости" и выражает мнение, что "полноценная избирательная реформа, направленная на выполнение всех предыдущих рекомендаций ПАСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссии" заложит прочный фундамент для справедливых выборов. Там же ПАСЕ призывает Минск добиться "политически сбалансированного состава избирательных комиссий на всех уровнях, начиная с Центральной избирательной комиссии" (ЦИК), создать общедоступный список избирателей, ужесточить критерии для разрешения досрочного голосования, а также повысить прозрачность подсчета голосов.

"ПАСЕ призывает разрешить национальным и международным наблюдателям выполнять свою работу эффективно и беспрепятственно, обеспечив им возможность просить у членов избирательной комиссии участка списки избирателей, присутствовать при проверке подписей за выдвижение кандидатов, а также обеспечить им доступ к хранилищу бюллетеней и ящиков для голосования во время досрочного голосования, в том числе в нерабочее время", - сообщается в резолюции.

Парламентарии призывают осторожно относиться к результатам любых внеочередных выборов, организованных, по их утверждению, без "по-настоящему независимой ЦИК" и выполнения всех вышеизложенных требований, в том числе о полномочиях наблюдателей. При этом депутаты утверждают, что ПАСЕ не стала отправлять делегацию на президентские выборы в прошлом году "по независящим от нее причинам", хотя власти Белоруссии направляли соответствующее приглашение.

Во второй резолюции ПАСЕ призывает Минск "освободить политических заключенных", "провести демократические выборы в этом году" (не уточняется, о каких именно выборах речь), прекратить "пытки против противников режима" и привлечь к ответственности тех, кто их осуществлял. Также Белоруссии рекомендуется подписать и ратифицировать факультативный протокол конвенции ООН против пыток и Римский статут Международного уголовного суда (МУС), снять все ограничения на работу СМИ и как можно скорее упразднить смертную казнь. Страны СЕ призывают всячески поддерживать диалог между властью и оппозицией, а также сделать вопрос "освобождения политзаключенных" условием для экономического сотрудничества с Минском.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, после подведения их итогов в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.