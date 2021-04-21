Zeit: Берлин ищет пути для депортации сирийских беженцев

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Германии ищет способы для депортации граждан Сирии, которые утратили статус беженца из-за нарушения местных законов, но продолжают оставаться на территории ФРГ. Об этом сообщила в среду газета Zeit.

Согласно германскому законодательству, депортации подлежат те иностранцы, которые нарушают закон. Одновременно с этим ФРГ до сих пор избегала высылки сирийцев из-за ситуации в арабской республике. Действие этого правила формально истекло в декабре 2020 года, но фактически депортаций в Сирию с тех пор не было.

"Мы проверяем, как можно высылать преступников и исламистов с сирийскими паспортами", - цитирует газета представителя МВД ФРГ. По данным "Цайт", если депортации и будут, то на северо-восток Сирии, который контролируется курдами.

МВД собирается официально представить свои планы на этот счет в июне, говорится в статье.

Согласно официальной статистике, в 2020 году в ФРГ подали заявку на статус беженца 122 тыс. сирийцев. Больше всего граждан арабской республики прибыли в Германию на пике миграционного кризиса в 2016 году - 745 тыс.