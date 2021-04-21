Замглавы посольства США дал понять, что посол пока не отбыл из Москвы в Вашингтон

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вызванный в среду в МИД РФ заместитель руководителя диппредставительства США в Москве Барт Горман отказался четко обозначить сроки отбытия американского посла Джона Салливана в Вашингтон на консультации.

"Скоро", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Горман также проинформировал, что посольство США опубликует заявление по итогам его визита в российское дипведомство.

Вызов замглавы американского посольства в МИД РФ дал основания полагать, что Салливан уже отбыл в США.

Как сообщил 16 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.

В понедельник портал Axios со ссылкой на официального представителя Госдепартамента сообщил, что Салливан на текущей неделе отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, а затем "в ближайшие недели" вернется обратно в Москву. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во вторник не стал напрямую признавать, что Салливан возвращается на родину для консультаций по рекомендации Москвы в связи с обострением двусторонних отношений.