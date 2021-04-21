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Власти Чада вновь открыли границы

Длительность введенного накануне в стране комендантского часа сокращается на два часа

ПРЕТОРИЯ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Чада открыли в среду внешние границы страны, закрытые в первой половине дня 20 апреля после объявления по национальному телевидению о смерти президента страны Идрисса Деби Итно.

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Президент Чада умер от боевых ранений.

Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на постановление переходного военного совета.

"Воздушные и сухопутные границы Чада вновь открыты", - заявил официальный представитель армии полковник Азема Бермандоа.

Он также сообщил, что длительность введенного накануне в стране комендантского часа сокращается на два часа, теперь ограничения действуют с 20:00 до 05:00.

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