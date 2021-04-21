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Пашинян заявил, что правоохранительные органы должны резко отреагировать на акции в Мегри

По словам премьер-министра Армении, "имело место нарушение закона"

ЕРЕВАН, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что протестные акции, сопровождавшие его визит в город Мегри, являются противозаконными, и правоохранительные органы должны резко отреагировать на это. Об этом он заявил на совещании в администрации Сюникской области.

Видеозапись выступления Пашиняна опубликована на его странице в Facebook.

"Я хочу поговорить о том, что произошло в Мегри. Понятно, что имело место нарушение закона, и я ожидаю, что правоохранительные органы отреагируют очень резко. В стране нельзя допускать атмосферу безнаказанности. Виновные должны быть привлечены к ответственности таким образом, чтобы это общественность это видела", - заявил он.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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