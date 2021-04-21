Все приглашенные на саммит по климату международные лидеры примут в нем участие

ВАШИНГТОН, 21 апреля. / ТАСС/. Все 40 приглашенных на саммит по климату международных лидеров примут в нем участие. Об этом сообщила в среду представитель вашингтонской администрации на спецбрифинге для журналистов по проводимому США саммиту.

"Мы действительно сосредоточились на том, чтобы это был международный саммит. И с этой целью президент [США Джо Байден] пригласил 40 глав государств, и все они в течение следующих двух дней - в четверг и пятницу - примут участие [в саммите]. Мы с удовлетворением отмечаем, что все они подтвердили свое участие", - отметила представитель американской исполнительной власти.

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