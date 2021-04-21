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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Новый глава МИД Чехии заявил о крайне сложном этапе в отношениях с Россией

Как отметил Якуб Кулганек, в этих условиях "нужно действовать взвешенно"

ПРАГА, 21 апреля. /ТАСС/. Якуб Кулганек на своей первой в качестве главы МИД Чехии пресс-конференции, созванной через 45 минут после назначения, заявил о "крайне сложном этапе" в чешско-российских отношениях. В мероприятии, которое транслируется чешскими телеканалами, также принимает участие премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап, но не по вине Чехии, - сказал Кулганек. - В ближайшие дни мы должны предпринять [шаги в отношении РФ] вместе с нашими союзниками. Но и в этих условиях нам нужно действовать взвешенно".

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, Россия с этими заявлениями не согласна. Чехия и РФ уже взаимно выслали по два десятка сотрудников посольств в обеих столицах.

Теги
ЧехияРоссияБабиш, АндрейДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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