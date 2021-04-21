В Белоруссии введут разрешительный принцип проведения массовых акций

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Установление разрешительного принципа проведения массовых мероприятий в Белоруссии предусмотрено проектом новой редакции закона "О массовых мероприятиях", одобренного в среду Советом республики (верхней палатой) Национального собрания страны.

"В новом законопроекте упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти. Мы внесли изменения. На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип", - заявил, выступая в парламенте, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, слова которого цитирует агентство БелТА.

Глава МВД пояснил, что данное нововведение продиктовано событиями, произошедшими в стране после президентских выборов в августе минувшего года. "Вторая половина 2020 года показала, что отдельные граждане Беларуси, а именно деструктивно настроенные силы, использовали эту норму для сбора граждан. Потом в определенный момент выводили людей на улицы. В ходе массовых беспорядков совершались преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие", - сказал белорусский министр.

В соответствии с проектом закона для организаторов массовых мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях даты, места и времени его проведения. Также, согласно законопроекту, запрещается освещение в СМИ, в интернете или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка с целью их популяризации или пропаганды.

Кроме того, на журналистов, присутствующих на массовом мероприятии в качестве журналистов, распространяются требования по соблюдению общественного порядка наравне с участниками массовых мероприятий. "Устанавливается запрет на выполнение журналистами, присутствующими на массовом мероприятии, распорядительных функций по организации и проведению массового мероприятия", - отметил ранее глава МВД Белоруссии, представляя проект закона в нижней палате парламента.

Для вступления в силу законопроекта "О массовых мероприятиях" его должен подписать президент страны.