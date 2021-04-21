Минюст США проведет проверки работы полиции Миннеаполиса в свете вердикта по делу Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции США начало проверки работы полиции в городе Миннеаполис (штат Миннесота) в свете вынесения обвинительного вердикта по делу о смерти темнокожего Джорджа Флойда при задержании в мае 2020 года. Об этом заявил в среду министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Он отметил, что ведомство начало расследование, "чтобы установить, прибегает ли полицейское управление Миннеаполиса к неконституционным и незаконным методам работы". В разбирательстве примут участие "опытные прокуроры" и другие сотрудники Минюста США, уточнил Гарленд. Он допустил, что в работе управления имеются "проблемы системного характера".

По словам министра, в ходе расследования будет установлено, прибегают ли полицейские в Миннеаполисе "к чрезмерному применению силы, в том числе во время протестов". Ведомство проверит, как проводят обучение полицейских, а также методы руководства в управлении.

По итогам расследования будет опубликован доклад. Кроме того, могут быть поданы судебные иски. По словам Гарленда, будут приняты меры для пресечения возможных нарушений.

Суд присяжных в Миннеаполисе во вторник признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве Флойда. Шовин 25 мая 2020 года применил при задержании афроамериканца удушающий прием. Флойд умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.