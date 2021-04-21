В Сирии считают, что принятая ОЗХО резолюция будет способствовать действиям террористов

ГААГА, 21 апреля. /ТАСС/. Резолюция об ограничении прав и привилегий Сирии, принятая членами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), пойдет на руку террористам. Такое мнение выразила в среду временная поверенная в делах Сирии при ОЗХО Рания ар-Рифаи, выступая на 25-й Конференции государств - участников (КГУ) этой международной структуры.

"Решение было принято на основе ложных докладов, содержащих сфабрикованные, неверные выводы", - отметила она. По сути, подчеркнула дипломат, резолюция является поддержкой террористов со стороны государств, которые выступали за ее принятие, в первую очередь США, Франции и Великобритании. "Нет никаких сомнений, что это решение будет способствовать действиям террористов, для того чтобы они и дальше осуществляли свои преступления против невинного гражданского населения, в том числе с применением химикатов", - подчеркнула ар-Рифаи.

Ранее члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии. В голосовании приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает арабскую республику права участвовать в голосованиях на КГУ и в Исполнительном совете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых конференции, совета и вспомогательных структур.

Резолюция была вынесена на рассмотрение членов ОЗХО по инициативе Франции и поддержана 46 государствами. Поводом для ее подготовки стал доклад группы по расследованию и идентификации, который был опубликован 8 апреля 2020 года. В документе утверждается, что власти Сирии несут ответственность за три инцидента с отравляющими веществами, имевшие место в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года.