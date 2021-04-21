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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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Глава МИД Чехии потребовал вернуть всех высланных дипломатов в Москву

В противном случае чешская сторона примет решение о дополнительной высылке российских дипломатов, чтобы привести штаты диппредставительств "в паритетное соответствие по численности сотрудников"
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве.

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Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.

"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", - сказал Кулганек.

"Решение российской стороны выслать 20 наших сотрудников, включая заместителя посла, практически парализовало работу посольства [Чехии]. Высылка [из республики] 18 сотрудников [российских] спецслужб ничем не угрожает [деятельности] российского посольства в Праге", - утверждает министр. "Я выразил протест господину послу по поводу действий РФ", - добавил он.

В правительстве Чехии ранее заявляли, что штат посольства республики в Москве значительно меньше, чем российского дипломатического представительства в Праге. Оппозиция призвала правительство предпринять шаги по достижению паритета в численности сотрудников обеих миссии. По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих. Между тем директор международного департамента администрации президента Рудольф Йиндрак заявлял, что, если считать вместе с культурными представительствами, число чешских сотрудников в РФ больше, чем наоборот, - "примерно на 50 человек". 

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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