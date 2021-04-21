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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

В Белом доме прокомментировали слова Путина о Шерхане и "мелких Табаки"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не воспринимают на свой счет высказанную российским лидером критику Запада
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки AP Photo/Evan Vucci
Описание
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала в среду, что США не воспринимают на свой счет прозвучавшую во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию критику в отношении Запада.

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"Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос о том, что российский лидер сравнил некоторые страны с шакалами, "крутящимися вокруг" тигра Шерхана.

Ранее в среду, оглашая ежегодное послание парламенту, Владимир Путин указал на то, что "цеплять Россию" стало новым видом спорта. "Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - отметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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