В Белом доме прокомментировали слова Путина о Шерхане и "мелких Табаки"

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала в среду, что США не воспринимают на свой счет прозвучавшую во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию критику в отношении Запада.

"Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос о том, что российский лидер сравнил некоторые страны с шакалами, "крутящимися вокруг" тигра Шерхана.

Ранее в среду, оглашая ежегодное послание парламенту, Владимир Путин указал на то, что "цеплять Россию" стало новым видом спорта. "Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - отметил Путин.