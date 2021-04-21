Госдеп: США продолжат предоставлять Украине военную помощь для защиты от "агрессии" РФ

"Со стороны Киева были некоторые публичные просьбы, чтобы США срочно прислали больше вооружений, в том числе ракеты Patriot <...>. Рассматриваете ли вы эти запросы? Есть ли какой-то процесс, касающийся отправки большего количества вооружений, в частности, Patriot?" - спросил на брифинге один из журналистов.

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Власти США намерены продолжать работать над предоставлением Украине военной помощи, включая так называемые летальные оборонительные системы. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. <...> США с 2014 года выделили более $2 млрд в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. <...> Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, основываясь на нашей постоянной оценке того, что может потребоваться Украине", - сказал Прайс.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в опубликованном на прошлой неделе интервью журналу Time утверждал, что, по мнению властей в Киеве, США следует разместить на территории Украины зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Согласно утверждению Ермака, "Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада". "Но где США размещают свои ракеты Patriot? - задался вопросом руководитель офиса украинского лидера. - Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь".

Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет специалистов для обучения армии. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Киеву летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin. В марте военное ведомство США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн. В него вошли главным образом два патрульных катера Mark IV.

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поставки оружия и военной техники на территорию Украины странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны военным путем.