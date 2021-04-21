Госдеп: США ожидают продолжения дискуссий с Россией в ближайшее время

"Официальные лица посольства США встречались сегодня с российскими официальными лицами для обсуждения различных двусторонних тем, включая российский ответ на наше объявления 16 апреля (санкции - прим. ТАСС). Мы ожидаем, что эти дискуссии продолжатся в ближайшие дни. Мы рассмотрим детали российских действий", - сказал в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент США ожидает продолжения дискуссий с Россией по вопросам двусторонних отношений в ближайшее время.

По его словам, в то же время в Вашингтоне считают, что наилучшим путем является "плодотворный диалог, продолжение дипломатического взаимодействия".

"Мы получили официальное уведомление о списке дипломатов, которых Россия [высылает]. Я ожидаю, что дискуссии продолжатся в ближайшие дни, не буду их предвосхищать. Посол США Джон Салливан по-прежнему в Москве, он по-прежнему планирует вернуться в США на этой неделе", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о дальнейших действиях Соединенных Штатов в связи с контрмерами России.

Как сообщили в среду в МИД РФ, замглавы посольства США в Москве Барту Горману была вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников американского диппредставительства, они должны покинуть Россию до 21 мая.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. США также высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб".