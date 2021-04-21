В Белоруссии предъявили обвинение четырем задержанным за подготовку госпереворота

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение четырем задержанным за подготовку госпереворота в Белоруссии с целью смены власти неконституционным путем. Об этом заявил в среду начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек в программе "Понятная политика. Плюс" на телеканале "Беларусь - 1".

"Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса - заговор с целью захваты власти неконституционным путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием", - отметил представитель КГБ. Он также проинформировал, что один из задержанных Юрий Зенкович признал в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении и сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действиях.

"На протяжении практически полугода все этапы противоправной деятельности нами документировались и фиксировались, в том числе, с помощью технических средств объективного контроля", - подчеркнул начальник отдела КГБ. По его словам, задержанные лица "достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти естественно неконституционным путем". "Их деятельность выходила за рамки простого обсуждения этих вопросов в закрытых видеоконференциях, чатах", - сказал Бычек.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, переворот был намечен на июнь или июль текущего года.

Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Белоруссии спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Белоруссии Зенковича и гражданина Белоруссии Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение белорусского президента.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.