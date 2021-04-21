Иранское ТВ опубликовало видео пролета беспилотников КСИР над авианосцем США

Представлена съемка с иранских беспилотников палубы корабля и находящейся на ней техники. Отмечается, что речь идет о четырех беспилотниках, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции.

Во вторник агентство Bloomberg опубликовало высказывания главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи об угрозах, которые представляют ВС Ирана для американских сил. По его словам, широкое использование Тегераном малых и средних беспилотников для наблюдения и атак в регионе означает, что "впервые со времен Корейской войны Вашингтон действует без полного превосходства в воздухе".