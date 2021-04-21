Киев надеется, что будет найден эффективный механизм соблюдения режима тишины

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на принятие эффективного механизма контроля нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Он рассказал о ситуации вокруг урегулирования во время встречи с послами стран "семерки" в среду.

"Я надеюсь, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ эффективно контролировать нарушения режима прекращения огня", - сказал Ермак, комментируя заседание подгруппы контактной группы по вопросам безопасности, которое состоялось 20 апреля.

По его словам, на нем "практически был согласован полный текст с дополнениями украинской стороны о мерах по поддержке режима прекращения огня". При этом он признал, что на видеоконференции 19 апреля политических советников лидеров стран "нормандского формата" не удалось прийти к согласию относительно текста совместного заявления в поддержку восстановления режима прекращения огня в Донбассе.

Кроме того, как сообщает офис президента, Ермак сказал, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц остается без движения. "Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали ", - рассказал он.

Ермак также попросил поддержки со стороны стран G7 на пути Украины в ЕС и НАТО.

Заседание подгруппы

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили, что участники экстренного заседания во вторник не достигли существенных договоренностей по принципиальным моментам. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в ходе заседания его участники не достигли существенных договоренностей по принципиальным моментам, касающимся снижения напряженности в регионе. В частности, украинская делегация отклонила предложение республик о взаимодействии на уровне СЦКК для верификации и устранения нарушений, сообщили в ДНР. В свою очередь в МИД ЛНР заявили, что украинская сторона заблокировала согласование по большинству пунктов документа.